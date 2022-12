Aguero: «Lautaro Martinez sarà fondamentale, ricorda me alle Olimpiadi!»

Dopo qualche critica anche le difese nei confronti di Lautaro Martinez. Il Kun difende l’attaccante dell’Inter per la poca precisione sotto porta con l’Argentina. A tal proposito prende in consegna una sua esperienza alle Olimpiadi. Le sue parole a Espn

A DIFESA − Il Kun Aguero prende le difese del Toro dopo i mancati gol con l’Argentina: «Lautaro Martinez sarà fondamentale ai Mondiali. Ricorda me. Mi è successo alle Olimpiadi. Non la mettevo mai dentro, non la prendevo E in semifinale con il Brasile feci due gol. Dal nulla… Dal nulla. Da attaccante più pensi a fare gol peggio è. È la mia esperienza: quando ero ossessionato, ero un disastro. Il Toro deve giocare e pensare che se non segnerà lui, lo farà qualcun altro. Gli assicuro che, dal nulla, troverà il gol».