Giroud accende il Derby: «Il gol di oggi mi ricorda quello fatto con l’Inter»

Giroud è volato con la Francia ai quarti di finale del Mondiale. L’attaccante del Milan ha segnato il gol del momentaneo 1-0. Rete simile, a detta sua, a quella realizzata contro l’Inter quest’anno

GOL SIMILE − Al termine di Francia-Polonia, Olivier Giroud accende il Derby di Milano: «In questo gol mi sono girato anche perché non sapevo se dietro di me ci fosse il difensore. Mi sono spostato col fianco e ho poi tirato in porta. Questo gol mi ricorda tanto quello che ho fatto contro l’Inter quest’anno. L’ho presa un po’ male ma il mio amico Szczesny non ha potuto salvare lo stesso». Le sue parole a Rai Sport.