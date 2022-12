Inter, tra poche ore il test col Gzira United. Maltesi reduci da un KO!

L’Inter è volata a Malta per il mini ritiro di dicembre (vedi convocati). Domani ci sarà la prima amichevole contro lo Gzira United, squadra locale. Maltesi reduci peraltro dalla sconfitta in campionato

AMICHEVOLE − Arriva il primo impegno di dicembre per l’Inter. Domani i nerazzurri saranno impegnati contro lo Gzira United (dove vederla). I maltesi, al momento, sono terzi in campionato alla pari del Birkirkara. Fatale la sconfitta di ieri in casa contro il Balzan per 1-0. La squadra di Abdilla è caduta sorprendentemente dopo due risultati utili consecutivi. Decisiva la rete nel primo tempo di Zlatkovic.