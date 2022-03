Portogallo-Turchia, le formazioni ufficiali: Calhanoglu per i Mondiali

Portogallo-Turchia si gioca all’Estadio do Dragao di Porto alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Hakan Cahlanoglu come sempre titolarissimo in campo, nella gara che vedrà la vincitrice sfidare una tra Italia e Macedonia del Nord nella finale.

DENTRO O FUORI – Alle ore 20.45 andrà in scena Portogallo-Turchia, la prima delle due semifinali (insieme a Italia-Macedonia del Nord) che decreteranno quali saranno le due nazionali a giocarsi un posto per il Mondiale in Qatar. Hakan Calhanoglu irrinunciabile.

PORTOGALLO-TURCHIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Portogallo (4-3-3): Diego Costa; Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro; Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Otavio.

A disposizione: Rui Patricio, José Sá, Nuno Mendes, Tiago Djaló, Vitinha, André Silva, William Carvalho, Rafael Leao, Goncalo Guedes, Matheus Nunes, Cédric, Joao Felix

Commissario tecnico: F. Santos

Turchia (4-4-2): Cakir; Kutlu, Soyüncü, Demiral, Ozan Kabak; Aktürkoglu, Calhanoglu, Kokli, Celik; Burak Yilmaz, Cengiz Ünder.

A disposizione: Sinan Bolat, Bayindir, Serdar Aziz, Müldür, Toköz, Dursu, Yusuf Yazici, Antalyali, Enes Ünal, Caner Erikn, Ömür, Ayhan.

Commissario tecnico: S. Kuntz