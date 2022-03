Cosatti: «Dybala, pista Inter raffreddata. Ci sarà tempo per le trattative»

L’Inter prepara la sfida alla Juventus del prossimo 3 aprile con i nerazzurri che in caso di vittoria terrebbero aperto il discorso scudetto. Proprio un giocatore dei bianconeri piace alla squadra di Simone Inzaghi, Paulo Dybala.

FREDDEZZA – L’Inter ha chiuso due mesi infernali tra febbraio e marzo con i nerazzurri che, inquietante uesta pausa, preparano la sfida alla Juventus del prossimo 3 aprile. Un giocatore dei bianconeri, Paulo Dybala, piace all’Inter ma al momento, come raccontato da Francesco Cosatti a Sky Sport, la pista è raffreddata. «Al momento non ci risulta che ci sia una squadra che si sia già mossa per Paulo Dybala. Mancano due mesi alla fine del campionato, ci sarà tempo. L’Atletico Madrid è una possibilità ma anche il presidente ha detto che potrebbe essere una trattativa flash. Anche l’Inter si è interessata nei mesi passati ma ora si è un po’ raffreddata». Secondo Sky Sport l’Inter dovrà prima cedere qualcuno (Vidal e Sanchez, ndr) per alleggerire il monte ingaggi e in caso affondare Dybala se quest’ultimo non avrà un accordo con un’altra società.