Italia-Macedonia del nord, le formazioni ufficiali: la scelta sugli interisti

UFFICIALI – Tra poco l’Italia scenderà in campo alle 20:45 contro la Macedonia del Nord per la semifinale dei playoff che portano a Qatar2022. A Palermo davanti al 100% di capienza gli azzurri scendono in campo con il solito 4-3-3 del ct Mancini dove sono presenti i due giocatori del’Inter, Barella e Bastoni. Ecco le formazioni ufficiali.

MACEDONIA (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski (C), Velkovski, Musliu, Alioski; Ademi, Bardhi, Nikolov, Churlinov; M. Ristovski, Trajkovski. Ct: Milevski.