Perù-Argentina, cambio per Lautaro Martinez? Gli aggiornamenti

L’Argentina ieri ha vinto 1-0 contro il Paraguay e martedì notte sarà in Perù nella seconda partita di questa sosta. Per Lautaro Martinez potrebbe cambiare la situazione in attacco, come da aggiornamenti di TyC Sports.



SI CAMBIA? – La formazione di Lionel Scaloni per Perù-Argentina ruota tutta attorno a un dubbio: Lionel Messi. L’asso dell’Inter Miami è entrato solo nella ripresa, perché reduce da un problema fisico. Un subentro non al 100% che, in ogni caso, non gli ha impedito di prendere una traversa da calcio d’angolo e un palo su punizione. Per lui ora ci saranno quattro giorni per capire se potrà esserci contro il Perù, alle 4 della notte italiana fra martedì e mercoledì. Se Messi dovesse partire dal 1′, spiega TyC Sports, lo farebbe solo con uno fra Julian Alvarez e Lautaro Martinez anziché entrambi.