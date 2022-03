Perisic festeggia nonostante il pari della Croazia: ricorrenza speciale

Ivan Perisic è sceso in campo oggi nell’amichevole pareggiata per 1-1 dalla Croazia contro la Slovenia (vedi articolo). Attraverso i suoi canali social, l’esterno dell’Inter ha festeggiato una ricorrenza speciale.

ANNIVERSARIO – Pareggio per la Croazia in amichevole, ma Ivan Perisic ha comunque modo di festeggiare. Oggi, infatti, sono esattamente 11 anni dal debutto in nazionale per l’esterno dell’Inter, avvenuto proprio il 26 marzo del 2011.

“11 anni con questa maglia sacra…” le parole del giocatore ad accompagnare la foto pubblicata.