Agoumé guadagna consensi in Francia, l’Inter ci pensa ma spunta un club

Agoumé è ormai un titolare fisso del Brest, non molto lontano dal raggiungere la salvezza in Ligue 1. Secondo But! in Francia le sue prestazioni stanno convincendo sia l’Inter sia altri club.

PRESTITO FORMATIVO – A differenza dell’anno scorso allo Spezia in questa stagione Lucien Agoumé sta collezionando minuti e buone prestazioni. Il centrocampista classe 2002, in prestito dall’Inter al Brest, è un punto fisso della formazione titolare di Michel Der Zakarian. Sono ventidue le presenze in Ligue 1, su venticinque possibili (non c’era ancora nelle prime quattro giornate), più tre in Coupe de France. In Francia But! segnala come l’Inter stia facendo valutazioni su Agoumé, come già segnalato in questi giorni (vedi articolo). Non solo: le sue prestazioni portano anche altri club a mettere gli occhi su di lui. In particolare il Lione, che a fine stagione potrebbe perdere i big del centrocampo. L’Inter, però, non esclude di fare di Agoumé il vice di Marcelo Brozovic pur non essendo proprio il suo ruolo (vedi articolo).

Fonte: butfootballclub.fr – Ignazio Genuardi