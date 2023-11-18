Nazionali

Olanda-Irlanda, Dumfries è in compagnia: le formazioni ufficiali!

Sandro Caramazza18 Novembre 2023 - 19:52
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Denzel Dumfries Olanda
Denzel Dumfries Olanda (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images. Via OneFootball)

Tra poco alle 20.45, ci sarà Olanda-Irlanda, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Dal primo minuto Dumfries, ma con lui un altro dell’Inter: de Vrij.

Olanda-Irlanda: le formazioni ufficiali, due dell’Inter

Olanda (3-4-3): Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Blind; Dumfries, Schouten, Reijnders, Hartman; Simons, Weghorst, Gakpo. CT: R. Koeman.

Irlanda: (3-5-2): Bazunu; Scales, O’Shea, Collins; Doherty, Browne, Cullen, Knight, Manning; Ferguson, Robinson. CT: S. Kenny

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Sandro Caramazza18 Novembre 2023 - 19:52
Tempo di lettura: meno di un minuto

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