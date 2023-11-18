Olanda-Irlanda, Dumfries è in compagnia: le formazioni ufficiali!
Tra poco alle 20.45, ci sarà Olanda-Irlanda, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Dal primo minuto Dumfries, ma con lui un altro dell’Inter: de Vrij.
Olanda-Irlanda: le formazioni ufficiali, due dell’Inter
Olanda (3-4-3): Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Blind; Dumfries, Schouten, Reijnders, Hartman; Simons, Weghorst, Gakpo. CT: R. Koeman.
Irlanda: (3-5-2): Bazunu; Scales, O’Shea, Collins; Doherty, Browne, Cullen, Knight, Manning; Ferguson, Robinson. CT: S. Kenny