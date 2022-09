Olanda alle final four di Nations League: Belgio KO! Due dell’Inter in campo

L’Olanda vince 1-0 contro il Belgio e vola alle final four di Nations League. In campo anche i due giocatori dell’Inter, Dumfries e de Vrij con minutaggio differente

VITTORIA − L’Olanda batte il Belgio per 1-0 all’Amsterdam Arena e vola alle final four di Nations League. Decide la rete nella ripresa di van Dijk. In campo per tutti e 90 i minuti Denzel Dumfries, pericoloso sia nel primo che nel secondo tempo. Ma scarsa la precisione dell’esterno dell’Inter. Dentro invece dal minuto 65 Stefan de Vrij. Il centrale olandese è entrato al posto del giocatore del Manchester City Ake. L’Olanda vola tra le prime quattro della competizione.