La Croazia perde Brozovic ma vince in Austria grazie ad un ex Inter!

Vittoria esterna della Croazia pesantissima sul campo dell’Austria. La Nazionale di Dalic, nonostante l’infortunio di Marcelo Brozovic (vedi articolo), è passata a Vienna con la doppietta di un ex Inter

FINAL FOUR − Termina 1-3 Austria-Croazia a Vienna. I vice campioni del Mondo iniziano bene la partita con la rete immediata di Luka Modric al sesto minuto su assist del granata Vlasic. I minuti successivi però si trasformano presto in una Caporetto per la Croazia: prima subisce il pari di Baumgartner al 9′ e nove minuti più tardi perde anche per infortunio Brozovic. Inter in ansia per le sue condizioni. I croati però non demordono e nella ripresa rialzano la china grazie ad un nerazzurro: Marko Livaja. Sua la doppietta da neo-entrato che manda la Nazionale di Dalic alle final four di Nations League.