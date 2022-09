De Grandis: «Stop Brozovic? Anche di tre settimane! Ora test per Asllani»

Stefano De Grandis dice la sua sull’infortunio di Brozovic con la Croazia (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter dovrebbe essere sostituito da Asllani

TEST IMPORTANTE − De Grandis commenta l’infortunio del croato in Nazionale: «Marcelo Brozovic si è fatto male ed è una brutta notizia per l’Inter. Altra brutta notizia è la mancanza di Ivan Ivan Perisic che a sinistra era un giocatore fondamentale non solo in termini di prestazioni ma anche di numeri. Offriva sia assist che gol. Stop Brozovic? Anche tre settimane. Test importante per Kristjan Asllani che giocherà contro la Roma. Lo scorso anno l’Inter pagò molto l’assenza del croato anche se il croato è un leader, un uomo squadra». Le sue parole dagli studi di Sky Sport.