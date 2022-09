Brozovic si ferma con la Croazia: ecco cos’è successo! Ansia in casa Inter

Brozovic si è fermato in Austria-Croazia, uscendo anticipatamente (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter ha accusato un problema muscolare accasciandosi a terra

MODALITÀ − Marcelo Brozovic si è fatto male praticamente da solo durante Austria-Croazia dopo aver effettuato un passaggio. Niente scontro di gioco ma infortunio in autonomia. Il centrocampista dell’Inter si è subito accasciato a terra richiamando l’attenzione dello staff medico croato. Nella giornata di domani attesi gli esami strumentali proprio in Croazia. Come riporta Gianluca Di Marzio.com, l’Inter teme uno stiramento muscolare. C’è ansia!