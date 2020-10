Nicolato (Italia Under-21): “Bastoni? Non ci piace rinunciare. Convocati…”

Paolo Nicolato Italia Under-21

Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under-21, ha parlato alla vigilia della partita di qualificazione agli Europei di categoria che gli Azzurrini giocheranno domani in Islanda (ore 17.30). Dell’Inter resta solo Pinamonti, dato che Bastoni come noto è escluso per la positività al Coronavirus.

DOPPIA ASSENZA – Alessandro Bastoni e Marco Carnesecchi sono risultati positivi al Coronavirus con l’Italia Under-21 (vedi articolo). Il commissario tecnico degli Azzurrini, Paolo Nicolato, commenta la loro assenza: «Sono due ragazzi molto importanti per noi. Non ci fa piacere rinunciare alla loro presenza. Abbiamo avuto altri problemi anche prima delle convocazioni, ma dobbiamo guardare avanti, questa sarà un’opportunità per i ragazzi nuovi per far vedere le loro qualità. Purtroppo le convocazioni sono parecchio condizionate fra giocatori che dobbiamo lasciare a casa e altri chiamati in prima squadra, è un periodo da vivere nel modo giusto. Non riusciamo magari a fare quello che avremmo voglia di fare, ma resto ottimista. Ho visto una squadra volenterosa, con entusiasmo, anche se non c’è l’esperienza che avevamo prima e mancano alcuni calciatori che sono soliti giocare con continuità».

Fonte: FIGC