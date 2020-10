Kolarov ribalta i pronostici: Serbia OK in Norvegia...

Kolarov ribalta i pronostici: Serbia OK in Norvegia con un altro di Serie A

Aleksandar Kolarov Serbia

Kolarov era l’unico giocatore dell’Inter impegnato questa sera con le nazionali (vedi articolo). Il difensore ha giocato in Norvegia-Serbia, semifinale dei play-off di qualificazione agli Europei che si è decisa ai tempi supplementari: 1-2 il finale.



VITTORIA NEL FINALE – È una partita molto tirata quella tra Serbia e Norvegia. Aleksandar Kolarov, difensore dell’Inter, è stato schierato dal primo minuto come terzo centrale di sinistra nel 3-5-2, ruolo che ricopre anche in nerazzurro. In una partita equilibrata, è decisiva la fisicità. Su azione da calcio piazzato, Sergej Milinkovic-Savic segna su sponda di Aleksandar Mitrovic. Pochi minuti dopo, però, è la Norvegia a pareggiare con Mathias Normann che segna con un bel destro dalla distanza. Si va ai tempi supplementari, con un altro gol del centrocampista della Lazio: Dusan Tadic, quasi al limite dell’area piccola, anziché calciare contrastato da due avversari serve ancora Milinkovic-Savic, che in pallonetto scavalca il portiere. Il 12 novembre la Serbia di Kolarov giocherà la finale play-off contro la vincente di Scozia-Israele, che è ai rigori.