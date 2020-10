Kolarov unico nerazzurro in campo: le formazioni di...

Kolarov unico nerazzurro in campo: le formazioni di Norvegia-Serbia

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Aleksandar Kolarov scenderà in campo in Norvegia-Serbia (fischio d’inizio alle 20.45). Il difensore classe 1985 sarà l’unico giocatore dell’Inter a disputare una gara oggi, dopo l’esclusione di Lukaku.

VERSO QUOTA 100 – Stasera Aleksandar Kolarov giocherà la partita numero 93 con la Nazionale della Serbia. In questo modo, consoliderà il suo quarto posto per numero di presenze all-time con la nazionale serba. Nella sfida alla Norvegia il difensore dell’Inter partirà titolare, con la fascia di capitano al braccio. Una partita che i tifosi nerazzurri osserveranno con una flebile apprensione, viste le notizie sui suoi compagni di reparto a Milano. Anche stasera il difensore ex Roma giocherà nel centrosinistra della difesa a tre. Assieme a lui, gli altri “italiani” Nikola Milenkovic (Fiorentina), Darko Lazovic (Verona) e Filip Djuricic (Sassuolo). Queste le formazioni della partita.

NORVEGIA – Jarstein; Elabdellaou, Reginiussen, Ajer, Aleesami; Odegaard, Berge, Henriksen, Johansen; Sorloth, Haaland. All. Lagerback

SERBIA – Rajkovic; Milenkovic, S. Mitrovic, Kolarov; Ristic, Maksimovic, Tadic, Gudelj, Lazovic; Djuricic, A. Mitrovic. All. Tumbakovic