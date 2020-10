Notte con l’Inter in nazionale: tre in campo...

Notte con l’Inter in nazionale: tre in campo fino alle ore piccole!

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Stanotte in casa Inter bisognerà fare le ore piccole: ci sono da controllare tre giocatori impegnati in nazionale. Fra pochi minuti iniziano le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022 in Qatar e sono tre i nerazzurri in campo, tutti probabili titolari. Ecco le partite, con gli orari italiani del calcio d’inizio.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI STANOTTE

ALEXIS SANCHEZ, ARTURO VIDAL – Uruguay-Cile (Qualificazioni Mondiali, 1ª giornata Sud America) ore 00.45 a Montevideo, Uruguay

LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Ecuador (Qualificazioni Mondiali, 1ª giornata Sud America) ore 02.30 a Buenos Aires, Argentina

Qui il calendario completo con gli impegni dei giocatori dell’Inter nella sosta per le nazionali di ottobre