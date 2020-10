Lippi: “Sfoghi Conte? Ha ottenuto dall’Inter quello che poi è arrivato”

Marcello Lippi

Lippi è intervenuto in collegamento con Sky Sport 24. L’ex allenatore dell’Inter ha parlato di Conte, suo giocatore ai tempi della Juventus, e della possibilità che i nerazzurri riescano a conquistare il campionato.

LA SCELTA – Marcello Lippi promuove l’Inter: «Antonio Conte è l’uomo giusto per creare una squadra vincente. L’anno scorso ha avuto degli sfoghi perché voleva quello che poi è arrivato quest’estate: giocatori esperti e alternative di livello in tutti i ruoli. L’Inter ha costruito una squadra che può vedersela con tutte. Conte è sempre stato un trascinatore, lo era da calciatore e lo è ora da allenatore. Lui è un grande motivatore, il problema è che puoi esserlo quanto vuoi ma se la squadra è debole ci fai poco. Quest’anno invece l’Inter è forte, potrà giocarsela sino in fondo. È giusto che la Juventus sia favorita, perché ha vinto nove scudetti di fila, ma il divario è meno ampio. Il Milan? È da quarto posto. Vedo una squadra unita e compatta, cresciuta tantissimo».