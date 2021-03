Mancini dribbla la domanda su Barella: «Titolare? Faremo diversi cambi»

Mancini, in conferenza stampa alla vigilia di Bulgaria-Italia, non risponde nello specifico sulla presenza di Barella, ma fa capire che rispetto a giovedì ci saranno delle modifiche di formazione.

I CAMBI – Roberto Mancini prepara un’Italia diversa per la trasferta contro la Bulgaria, domani alle ore 20.45. Sulla formazione il commissario tecnico si esprime così: «Noi faremo sicuramente dei cambi. Non sappiamo quanti, perché dobbiamo valutare le situazioni di tutti i ragazzi fra l’allenamento di oggi e quello di domattina. Credo tre, quattro o cinque: dipende, ma sicuramente dei cambi li faremo. Tra questa e la partita in Lituania vedremo sicuramente Rafael Toloi».