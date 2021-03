L’Inter si prepara agli annunci. Insieme al nuovo logo arriverà anche la nuova quarta maglia, che potrebbe essere utilizzata in questa stagione e fin da subito. In questi minuti è trapelata la prima foto di quello che dovrebbe fare da base per il quarto kit da gioco

QUARTA MAGLIA – L’annuncio con annessa presentazione avverrà nei prossimi giorni, magari già martedì 30 marzo insieme al nuovo logo dell’Inter (vedi articolo). Ma la prima foto della nuova quarta maglia dell’Inter è già trapelata. In attesa di conferme, ovviamente. A riprendere la foto pubblicata sui social da Ale Roggiani è il sito specializzato Esvaphane, sempre in prima linea quando si tratta di anticipare l’uscita dei nuovi kit da gioco. La quarta maglia in questione firmata Nike presenta il nuovo logo “IM” ma anche lo storico sponsor Pirelli in verticale, come già proposto negli anni 90. Una soluzione interessante proprio a due mesi dalla separazione ufficiale tra l’Inter e il suo storico main sponsor. Tanto spazio ai colori secondari (bianco e giallo) ma non manca il nerazzurro. Una maglia a dir poco particolare. Moderna ma senza rinunciare ai riferimento storici. Ed è abbastanza fede alle anticipazioni (vedi articolo). Sarà davvero questa? Di seguito la foto pubblicata da Ale Roggiani su Twitter.