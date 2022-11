Mancini cambia faccia all’Italia: ‘nuovo’ modulo e tre dell’Inter in campo. La probabile formazione – CdS

L’Italia non parteciperà ai Mondiali e questo è ormai passato. Roberto Mancini ha deciso di ricominciare un nuovo percorso con l’obiettivo di riformare una nuova Nazionale ripartendo da alcune certezze. Ultima su tutti il nuovo modulo con la difesa a tre che esalta le qualità di qualche giocatore, su tutti quelli dell’Inter. Non a caso, dalla probabile formazione proposta questa mattina dal Corriere dello Sport, compaiono tre nerazzurri.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Roberto Mancini è pronto a sfidare l’Albania in amichevole a Tirana e comincia a impostare l’Italia che dovrà difendere il titolo europeo nel 2024. Il Commissario Tecnico conferma la difesa a tre e apporta qualche modifica. In vista della sfida in programma questa sera alle 20:45, potrebbero giocare dal 1′ tre giocatori dell’Inter: il primo è Alessandro Bastoni, confermato a sinistra con Bonucci e Scalvini pronto a fare il suo debutto assoluto con la Nazionale maggiore. A centrocampo ballottaggio tra Sandro Tonali e Nicolò Barella, per il resto solo conferme con Di Lorenzo a destra e Marco Verratti a completare la mediana, con Federico Dimarco a sinistra. In attacco torna Zaniolo con Raspadori al centro e Grifo a sinistra.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo.

Fonte: Corriere dello Sport