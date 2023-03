Malta-Italia, Darmian unico dell’Inter in campo! La pagella – TS

Matteo Darmian è sceso in campo nella vittoria dell’Italia sul campo di Malta. Per l’esterno dell’Inter una buona prova nel secondo tempo. La pagella secondo l’edizione odierna di Tuttosport

PAGELLA – L’Italia di Mancini, dopo la sconfitta all’esordio contro l’Inghilterra, grazie al successo arrivato contro Malta trova i primi tre punti del suo cammino di qualificazione ad Euro 2024. Fra i protagonisti della gara anche Matteo Darmian, entrato all’inizio della ripresa al posto di Di Lorenzo. L’esterno dell’Inter non disputava una partita con la maglia della Nazionale azzurra dal 13 novembre 2017. Secondo Tuttosport l’esterno è entrato bene in campo, esibendosi in una prestazione ordinata ed attenta, voto 6.

