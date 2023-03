Inter, pronta al mese-verità? Inzaghi prepara il grande rush − CdS

L’Inter di Inzaghi è chiamata ad un mese di aprile da pelle d’oca con nove partite in 30 giorni. Si giocherà ogni tre giorni tra campionato, Champions League e Coppa Italia

TOUR DE FORCE − Non sono più ammesse scuse, da aprile l’Inter dovrà definitivamente cambiare marcia. Si aspetta un mese fitto di impegni, ma di per sé altamente storico. Era dall’immediato post Triplete, che i nerazzurri non andassero incontro ad un periodo così frenetico e ambizioso di impegni. Ci si gioca praticamente tutto in 30 giorni. L’Inter dovrà convincere in campionato e guadagnare una vitale qualificazione in Champions League, andare più avanti possibile in Europa col doppio confronto ai quarti contro il Benfica e puntare alla seconda finale di Coppa Italia di fila, anche se prima c’è da battere la rivale storica: la Juventus. Insomma, le motivazioni sicuramente non mancheranno. L’Inter dovrà ritornare a fare l’Inter. Lo richiede Simone Inzaghi, il quale vorrà interrompere una volta per tutte questo rendimento altalenante. Serve farlo con una rosa a pieno regime sia fisicamente che mentalmente. Il turnover sarà essenziale, tutti dovranno ruotare senza mai abbassare l’asticella.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona