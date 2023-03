Inter-Fiorentina, in 4 sotto verifica (fisica). E Lukaku scalpita − CdS

Inizia la settimana che porterà al ritorno della Serie A. L’Inter, oggi di nuovo riunita ad Appiano Gentile, mette nel mirino la Fiorentina. Quattro i giocatori acciaccati da valutare, mentre Lukaku si candida già per una maglia dal 1′

VIOLA NEL MIRINO − Verso Inter-Fiorentina. I nerazzurri oggi si ritroveranno ad Appiano Gentile per preparare la partita contro la squadra di Vincenzo Italiano, una delle più in forma dell’ultimo mese. Sfida fondamentale in ottica quarto posto e per iniziare al meglio il tour de force primaverile (vedi articolo). Ad Appiano Gentile, sono in quattro sotto osservazione: Skriniar, Dimarco, Bastoni e Gosens. Il quartetto sarà valutato per capirne le condizioni fisiche e se potrà già essere arruolabili contro la Viola nell’anticipo di sabato pomeriggio alle 18. Intanto, la sosta ridarà all’Inter un altro Lukaku. Il belga venerdì sera ha segnato una tripletta alla Svezia e domani sera giocherà contro la Germania in amichevole. Big Rom scalpita ed è favorito per una maglia dal 1′ sabato insieme a Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona