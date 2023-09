Macedonia del Nord-Italia, Spalletti vara il suo centrocampo − SM

Sabato ci sarà Macedonia del Nord-Italia, incontro valido per le qualificazioni a Euro 2024. Luciano Spalletti esordirà come nuovo Commissario Tecnico azzurro

LA PRIMA − C’è attesa per vedere all’opera la prima di Italia del CT Spalletti. Contro Macedonia, a Skopje, sarà un match di estrema importanza. Gli azzurri si giocano l’accesso alle qualificazioni ad Euro 2024, evento assolutamente da non fallire. Primi lavori a Coverciano per il tecnico di Certaldo. Come riferisce Sport Mediaset, si studia il nuovo centrocampo, che non avrà né Marco Verratti né Jorginho. In Macedonia del Nord-Italia, il trio dovrebbe essere formato da Manuel Locatelli al centro con Nicolò Barella e Sandro Tonali ai suoi lati.