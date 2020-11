Lukaku si allena ancora a parte. Mertens: “Preferisco che sia in campo”

Dries Mertens e Romelu Lukaku

Lukaku, partito con la sua Nazionale in vista dei prossimi impegni, si allena ancora a parte per recuperare la forma migliore in vista di Belgio-Inghilterra in programma domani. Mertens in conferenza stampa ha parlato di lui.

CONTRO L’INGHILTERRA – Lukaku è partito con il Belgio nonostante la condizione non ottimale. Il calciatore si allena ancora a parte e le sue condizioni saranno valutate meglio nelle prossime ore. Dries Mertens, attaccante del Napoli e suo grande amico, spera nel suo recupero: «Contro l’Inghilterra? Spero che siano tutti disponibili, è meglio per la squadra. Spero che ci sia Romelu Lukaku, così come Eden Hazard e gli altri indisponibili».