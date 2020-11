Lepore: “Fascia da capitano contro l’Inter, che emozione! Contro Young…”

Lepore, Capitano del Monza ieri durante l’amichevole con l’Inter terminata 1-0 a favore dei nerazzurri (vedi articolo), ai microfoni di “TuttoMonza.it” ha espresso tutta la sua emozione.

DA CAPITANO – Lepore, Capitano del Monza che ieri ha sfidato l’Inter in amichevole, oggi ai microfoni di “TuttoMonza.it” ha espresso così la sua felicità: «Ieri ero il capitano della squadra, mancavano D’Errico e Fossati ed è toccato a me, è sempre un’emozione indossare la fascia e giocare contro l’Inter. Me la sono vista con Ashley Young nel primo tempo, è stato un bel duello sia nel primo tempo quando avevo lui come avversario di fascia, sia nel secondo tempo con altri avversari: trovarsi contro questi giocatori forti e importanti è uno stimolo in più per confrontarsi contro grandi campioni, è stato bello».

OBIETTIVO SERIE A – Lepore ha poi parlato dell’obiettivo stagionale dopo aver sfidato una squadra di Serie A: «Per noi la cosa primaria ad oggi è andare in serie A, è un sogno che abbiamo, un obiettivo dichiarato, sarebbe bellissimo affrontare nuovamente queste squadre in serie A. In Serie B partenza non agevole? Sì essendo una neopromossa, oltre all’aver cambiato tanti giocatori, ci vuole un po’ di tempo rispetto alle altre, però pian piano stiamo costruendo qualcosa di importante giorno dopo giorno e sicuramente il Monza migliore tra qualche partita».

Fonte: TuttoMonza.it