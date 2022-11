Lukaku ci crede, ma presenza Mondiale a rischio: oggi esame decisivo – TS

Il 2022 di Lukaku con la maglia dell’Inter è ufficialmente terminato dopo il risentimento accusato nella partita con la Sampdoria. Il belga però, spera di poter recuperare in vista della prima partita del Mondiale. Come si legge su Tuttosport, la sua presenza in Qatar verrà decisa in seguito ai nuovi esami a cui verrà sottoposto in giornata.

STAGIONE TRAVAGLIATA − La stagione di Romelu Lukaku non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo poche partite dal suo ritorno all’Inter il belga si è infortunato, dovendo di fatto rinunciare a scendere in campo per due mesi. Finalmente il 26 ottobre l’attaccante nerazzurro ritorna a giocare, riuscendo anche a siglare un gol nei minuti finali di Inter-Viktoria Plzen. La sfortuna però si abbatte nuovamente su di lui e nella partita successiva contro la Sampdoria Lukaku si infortuna nuovamente. La diagnosi non lascia dubbi (vedi articolo), il suo 2022 con la maglia dell’Inter è terminato, ma c’è ancora una speranza per il Mondiale.

ULTIMA SPIAGGIA − Alla notizia del nuovo stop Lukaku, d’accordo con l’Inter, decide di tornare in Belgio per farsi curare dallo staff della nazionale. Il suo obiettivo è quello di poter recuperare per partecipare al Mondiale in Qatar. Come riportato da Tuttosport, ci sono ancora delle flebili speranze per l’attaccante belga, che oggi si sottoporrà all’ultima risonanza magnetica prima della partenza per il ritiro del Belgio. A esami conclusi, lo staff medico valuterà la sua situazione fino al giorno precedente la prima partita del Mondiale. Questo è il termine ultimo per poter rimpiazzare in rosa un giocatore infortunato: Lukaku resta a rischio.

Fonte: Tuttosport – S.P.