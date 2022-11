Inzaghi: «Inter, dobbiamo accelerare ma un buon dato! Vinto col cuore»

Inzaghi va alla sosta soddisfatto di come l’Inter ha chiuso l’ultima parte di Serie A. Intervistato da Radio Rai sulla partita contro l’Atalanta, l’allenatore fa un bilancio del primo blocco di partite finite ieri.

CHIUSO IN CRESCENDO – Simone Inzaghi vede il bicchiere mezzo pieno dopo Atalanta-Inter: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, che abbiamo vinto col cuore nonostante un approccio non solido dei nostri. Nei primi 25′, anche per merito dell’Atalanta, abbiamo sofferto, poi abbiamo trovato il gol del pari e fatto un ottimo secondo tempo. In campionato abbiamo quattro punti in meno dell’anno scorso, le stesse vittorie ma a differenza di quattro sconfitte avevamo quattro pareggi. Il campionato chiaramente correva meno, perché eravamo a due punti dal Napoli che era a 36, poi c’era il Milan a 35 e noi 34. In questo momento abbiamo dei punti in meno e davanti corrono di più, quindi dobbiamo accelerare il passo sapendo che nelle ultime sette abbiamo fatto sei vittorie. Abbiamo questa sosta di quarantacinque giorni e vedremo di presentarci nel migliore dei modi».