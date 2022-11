Atalanta-Inter, Dzeko il migliore. Non solo de Vrij nei bocciati: le pagelle – CdS

Atalanta-Inter ha un protagonista assoluto: Dzeko, l’autore della doppietta che ha ribaltato la squadra di Gasperini. Nelle pagelle del Corriere dello Sport è inevitabilmente il migliore in campo, con due sotto il 6 fra cui de Vrij.

I VOTI – È Edin Dzeko il migliore in campo di Atalanta-Inter per il Corriere dello Sport. L’autore della doppietta prende 7.5, in quanto sempre al posto giusto nel momento giusto, e non fa rimpiangere Romelu Lukaku. Fra i promossi anche Hakan Calhanoglu (fulcro del gioco), che riceve 7. Il 6.5 va invece ad André Onana (anche per i rilanci), Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco e Lautaro Martinez (che obbliga Gian Piero Gasperini a togliere Merih Demiral). Come loro Simone Inzaghi, che festeggia al meglio la panchina numero 250 in Serie A (vedi articolo).

DAL 6 IN GIÙ – La sufficienza durante Atalanta-Inter va ad Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolò Barella e i subentrati Francesco Acerbi e Raoul Bellanova. Ce ne sono due che non arrivano al 6, ossia Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Per il primo un 5.5 causato dall’aver perso José Luis Palomino su due corner, di cui uno che è costato il gol del definitivo 2-3. Per il secondo un 5 pieno perché non aveva senso tentare l’intervento su Duvan Zapata costato il rigore, nonostante i dubbi (vedi articolo). E non è il primo errore di una stagione molto negativa. Come lui i peggiori in campo di Atalanta-Inter sono i bergamaschi Hans Hateboer e Ruslan Malinovskyi. Senza voto i subentrati Marcelo Brozovic, Robin Gosens e Joaquin Correa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno