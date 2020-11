Locatelli: “Barella e Jorginho grandissimi, ci aiutiamo. No...

Locatelli: “Barella e Jorginho grandissimi, ci aiutiamo. No viaggi mentali”

Manuel Locatelli Italia

Locatelli era titolare a centrocampo in Italia-Polonia, assieme a Barella e Jorginho (vedi articolo). Il giocatore “di casa”, visto che si è giocato a Reggio Emilia ossia lo stadio del Sassuolo, ha parlato a Rai Sport. Ecco le sue parole durante “La Domenica Sportiva”.

TRIS PERFETTO – Manuel Locatelli parla di come si è trovato in Italia-Polonia: «Bene con Nicolò Barella e Jorginho? Assolutamente. Sono due grandissimi giocatori, ci aiutiamo parlando. È bellissimo giocare con loro, ci divertiamo veramente tanto. Stasera abbiamo fatto una grandissima partita, questo è sicuramente da sottolineare. Ma abbiamo un’altra gara contro la Bosnia, quindi non dobbiamo fare troppi viaggi mentali».