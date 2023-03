Lautaro Martinez fallisce un gol assurdo! Poi l’Argentina dilaga: 7-0

L’Argentina vince 7-0 contro Curaçao e chiude la sosta per le nazionali, ma Lautaro Martinez resta ancora a secco. L’attaccante dell’Inter, che dal rigore sbagliato con lo Spezia non ne ha azzeccata mezza, fallisce un gol incredibile in avvio. Neanche in panchina Valentin Carboni.

GOLEADA CON UN “MA” – Alla festa dell’Argentina che batte 7-0 Curaçao partecipano tutti tranne Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter torna titolare, dopo che Lionel Scaloni l’aveva lasciato in panchina nell’altra amichevole contro Panama (vedi articolo). Dopo due minuti e quaranta secondi Lionel Messi lo smarca davanti alla porta, ma anziché segnare colpisce incredibilmente all’indietro. Un gol sbagliato in maniera tragicomica. Poi Messi ne fa tre in poco più di un quarto d’ora: al 20’, 33’ e 37’. In mezzo segnano anche Nicolas Gonzalez (prossimo avversario sabato in Inter-Fiorentina) al 23’ in tap-in dopo un salvataggio sulla linea ed Enzo Fernandez al 35’ con un bel tiro dal limite. Tutto questo solo nel primo tempo, che finisce 5-0 per l’Argentina. A inizio ripresa Lautaro Martinez ha la chance per riscattarsi (54’), ma liberato solo sulla destra tira addosso al portiere. Poi lascia il posto a Paulo Dybala al 67’, con quest’ultimo che si procura il rigore del sesto gol (fallo di mano su un suo tiro) trasformato da Angel Di Maria al 78’. Chiude i conti per l’Argentina Gonzalo Montiel, l’uomo del rigore decisivo in finale ai Mondiali, all’87’.