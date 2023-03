Lautaro Martinez ancora senza gol, ma entra e l’Argentina vince

Lautaro Martinez resta a secco per la quarta partita consecutiva, nella vitoria dell’Argentina in amichevole per 2-0 contro Panama. Ma quando entra la Seleccion era sullo 0-0.

PASSERELLA – Grande festa per l’Argentina, che celebra per la prima volta in patria (e in campo) i Mondiali conquistati tre mesi fa in Qatar. Lo fa battendo Panama per 2-0 al Monumental di Buenos Aires, ma deve attendere il finale per vincere. Al 78’ punizione di Lionel Messi sulla traversa, raccoglie Thiago Almada che mette dentro il suo primo gol in nazionale. All’89’ raddoppia proprio Messi su punizione dai venti metri. Per Lautaro Martinez un tempo in campo, il secondo, al posto di Julian Alvarez. L’Argentina tornerà a giocare all’1 della notte italiana fra lunedì e martedì a Santiago del Estero, contro Curaçao. Nella Seleccion dell’Inter oltre a Lautaro Martinez c’è anche il giovane Valentin Carboni, stanotte però nemmeno in panchina.