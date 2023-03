Bucchioni: «Inter, grosso problema. Ecco perché Inzaghi criticato»

Simone Inzaghi è sicuramente uno degli uomini più attaccati e criticati di questa Inter, come spiega anche il giornalista Enzo Bucchioni sulle frequenze di Radio Sportiva. Nella sua analisi, ha in particolar modo segnalato un grosso problema per la squadra nerazzurra.

PROBLEMA DI GIOCO – Enzo Bucchioni ha fatto il punto sul lavoro di Simone Inzaghi e sul modo di giocare della sua Inter: «Sicuramente una cosa possiamo dirla: è diventata una squadra prevedibile. Gioca sempre sugli esterni e prova a sfondare a destra o sinistra. Gli avversari lo sanno e vanno a raddoppiare. Conte teneva la squadra corta, compatta, stando con la difesa più bassa. Così poteva ripartire veloce, con il lancio su Lukaku. Non era sicuramente un calcio banale e poi la manovra si sviluppava anche sulle fasce. Per questo era più imprevedibile. La verticalità io la vedo ora in certi movimenti, per esempio con Calhanoglu che verticalizza spesso. Ma secondo me il problema è la prevedibilità. Per questo mettiamo nel mirino Inzaghi, specialmente in alcune partite come quella contro la Juventus».