Ferrante duro: «Lukaku, declino totale! Sembra addormentato in campo»

Marco Ferrante, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato così la stagione di Lukaku con l’Inter. L’ex attaccante si dice deluso dalle prestazioni del belga

MOTIVARE – Queste le considerazioni di Marco Ferrante: «Mi aspetto un finale in crescendo di Lukaku. Mi ricordavo un giocatore totalmente diverso, si lanciava la palla e questo la metteva giù faceva salire la squadra e scaricava la palla. Oggi non riesce più a tenere più una palla. Sembra quasi addormentato in campo, questo mi fa molto male. Questo ha avuto un declino totale, aveva dimostrato di essere un giocatore vero».