Quieto: «Fuorigioco sperimentale? Molto più facile per noi attaccanti!»

Quieto spiega il punto di vista di un attaccante sulle nuove regole che comporta il fuorigioco sperimentato dalla FIFA e applicato nel campionato giovanile. Ecco come la pensa il giovane calciatore dell’Inter Under-18.

RISCHIO – Daniele Quieto spiega com’è per un attaccante giocare con le regole del nuovo fuorigioco. Intervistato da Sky Sport 24, il giovane calciatore dell’Inter Under-18 afferma: «Da attaccante penso che sia molto più facile, che si può rischiare qualcosa in più e che sulle seconde palle in profondità è più facile per noi attaccanti».