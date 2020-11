Kolarov, rientro allâ€™Inter: la conferma dalle formazioni di Ungheria-Serbia

Kolarov, rientro all’Inter: la conferma dalle formazioni di Ungheria-Serbia

Aleksandar Kolarov Serbia

Kolarov non fa parte della distinta di Ungheria-Serbia. Il difensore dell’Inter torna a Milano, come anticipato ieri (vedi articolo).

DI RIENTRO – Ieri sera è uscita la notizia che Aleksandar Kolarov era rimasto in panchina contro la Scozia su richiesta dell’Inter. Il difensore, capitano della sua nazionale, non aveva giocato nemmeno un minuto (a sorpresa) nel play-off di qualificazione agli Europei, nonostante sei cambi possibili (essendo andati ai tempi supplementari) e i rigori poi persi. Sul momento non si era capito il perché, poi ventiquattro ore fa la notizia della sua esclusione voluta dal club. Ora è confermata anche dai fatti: Kolarov non figura nella distinta di Ungheria-Serbia. Per la partita di UEFA Nations League (ore 20.45 a Budapest) il CT Ljubisa Tumbakovic nel 3-5-2 ha arretrato Nemanja Gudelj. Kolarov sarà quindi a disposizione di Antonio Conte già dai prossimi giorni, in anticipo sui tempi, in vista di Inter-Torino di domenica prossima.