Italia-Ungheria 2-1: Barella trascina Mancini al successo con un eurogol

L’Italia di Roberto Mancini, nel secondo appuntamento della Nations League vincono 2-1 contro l’Ungheria di Marco Rossi a Cesena. In gol, nel primo tempo, l’interista Barella con Pellegrini che fa 2-0. Nella ripresa ci pensa un’autorete di Mancini a riaprire tutto.

REPORT – Un’ottima Italia per lunghi tratti quella vista a Cesena contro l’Ungheria. In grande spolvero Nicolò Barella che trova il gol dell’1-0 momentaneo con un destro imparabile dal limite dell’area di rigore. Pellegrini, con il 10 sulle spalle, fa 2-0 trovando il secondo gol consecutivo dopo quello alla Germania. L’Italia però spreca tanto, non chiude il match e l’Ungheria torna in partita sfruttando l’autogol di Mancini. Italia prima a +1 sul’Ungheria dopo che la Germania ha pareggiato 1-1 contro l’Inghilterra. In campo, oltre a Barella, Bastoni e anche Dimarco nel finale.