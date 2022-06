Turchia devastante in Lituania. Per Calhanoglu giallo e solo un tempo

La Turchia di Calhanoglu strapazza la Lituania per 0-6. Match senza storia a Vilnius. Per il giocatore dell’Inter, match sottotono: un ammonizione e uscita dopo 45 minuti

STRARIPANTE − Grande prova della Turchia che si sbarazza della Lituania per 6 a 0. Dopo la vittoria in casa contro le Far Oer per 4-0, la Nazionale di Kuntz esagera a Vilnius demolendo la selezione baltica. Serata così così per il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, che si è beccato un’ammonizione al 33′ giocando soltanto il primo tempo. Prestazione da urlo per Sinik autore di una doppietta. Due gol anche per Dursun, mentre le altre due marcature sono arrivate da Akgun e Dervisoglu.