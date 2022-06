Skriniar infortunio, la Slovacchia dà i tempi di recupero: collabora con l’Inter

Dopo il bollettino della Federazione slovacca sulle condizioni di Skriniar (vedi articolo), sono arrivate anche le prime parole del medico della Nazionale Ján Batalík

IL MEDICO − Ore di ansia per l’Inter e la Nazionale slovacca in attesa degli esami strumentali per Milan Skriniar. Il difensore era uscito malconcio contro il Kazakistan nell’ultima sfida di Nations League. Dopo il comunicato della Slovacchia, ha spiegato la situazione anche il medico della Nazionale Batalik. Queste le sue parole: «Skriniar ha avuto un infortunio alla parte posteriore della coscia, anche con un versamento. La federazione oggi ha fatto svolgere una risonanza magnetica, per capire l’entità e la gravità dell’infortunio. I risultati sono stati inviati all’Inter e la Slovacchia collaborerà con il club su questa vicenda. La diagnosi iniziale dice che dovrebbe stare fuori dalle tre alle sei settimane, ma è ancora presto per determinare esattamente le tempistiche. Dopo cinque-sette giorni Skriniar dovrà sottoporsi a un’altra risonanza magnetica, che dovrebbe dare l’esatta definizione del muscolo danneggiato. Non farà parte del gruppo della Slovacchia e tornerà a Milano venerdì».