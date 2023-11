Italia Under-21, goleada a San Marino: in gol Esposito e tre ex Inter

L’Italia Under-21 travolge San Marino nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2025. Nella festa del gol (0-7) a Serravalle c’è gioia anche per Francesco Pio Esposito, oltre a tre ex Inter.

PIÙ CHE TENNISTICO – È 0-7 per l’Italia Under-21 contro San Marino a Serravalle. Ci impiega cinque minuti il primo degli ex Inter, ossia Lorenzo Pirola, a sbloccare la partita di testa su calcio d’angolo al 5′. In mischia, da due passi, raddoppia un altro ex come Wilfried Gnonto al 31′, ripetendosi al 39′ con un tap-in. Nella ripresa serve poco più di un minuto a Cristian Volpato per proseguire la goleada, lanciato in profondità. Il terzo ex Inter, Giovanni Fabbian, firma il quinto al 53′ su assist di Riccardo Calafiori. Poi tocca a Francesco Pio Esposito, che dell’Inter è di proprietà e in prestito allo Spezia, trasformare al 62′ il rigore dello 0-6. Il settimo lo fa Alessandro Bianco all’83’ con un bel tiro dai venti metri. L’Italia Under-21 (in testa al Gruppo A con dieci punti in quattro partite) giocherà ancora durante questa sosta, martedì alle 18.30 i Irlanda.