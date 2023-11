Spalletti su infortunio Bastoni: «Noi attenti a dosi di allenamento!»

Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord, in programma domani (venerdì) allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45 e valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Il Commissario Tecnico azzurro parla anche dell’infortunio di Bastoni, che ha lasciato il ritiro ma presto farà nuovi esami

TEMPISTICHE – Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord, ha parlato anche dell’infortunio di Alessandro Bastoni: «Noi abbiamo fato attenzione alle dosi di allenamento che abbiamo fatto, probabilmente c’è un po’ di tensione in queste cose. Probabilmente la voglia di esserci, che in questo momento è totale, mette questi ragazzi nella condizione di andare oltre qualche problemino che hanno, proprio per la voglia di esserci. Però si va a ragionare in maniera corretta e in maniera seria, poi anche io devo imparare come ci si comporta dentro queste tempistiche di lavoro e ho anche modificato qualcosa. Poi bisogna imparare cosa vuol dire avere addosso la responsabilità della nostra maglia».

COSE CHE CAPITANO – Spalletti prosegue: «Secondo me siamo un po’ abituati a queste situazioni che possono capitare nel calcio adesso perché, al di là delle fatiche ravvicinate, c’è anche una fatica psicologica che va a intossicare i muscoli quando si gioca per grandi risultati. Gli infortuni capitano, a me fa piacere vedere calcio ogni volta che sono sul divano di casa, io spero sempre di vedere più calcio possibile, sono al contrario degli altri».