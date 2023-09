Italia-Ucraina, due dubbi per Spalletti. Blocco Inter confermato – Sky

L’Italia è attesa domani sera a San Siro dalla sfida contro l’Ucraina. Un match già decisivo nel percorso di qualificazione degli Azzurri verso Euro 2024. Le possibili scelte di Spalletti secondo Sky Sport

SCELTE – L’Italia domani sera sfiderà l’Ucraina. Una sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024 e già decisiva in ottica qualificazione, visto il deludente pareggio contro la Macedonia di sabato. Secondo Sky Sport, per il match di San Siro, Spalletti dovrebbe affidarsi ancora a Barella a centrocampo, con Tonali ed uno fra Cristante e Locatelli. In difesa out Mancini, con Romagnoli favorito su Casale per far coppia con Bastoni al centro della difesa. In attacco spazio a Raspadori, con Immobile e Zaccagni. Di seguito la probabile formazione

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Romagnoli, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Raspadori, Immobile, Zaccagni.