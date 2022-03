Italia, oggi il listone di Mancini per i playoff. Tre dell’Inter presenti?

L’Inter domani alle 18 affronta la Fiorentina a San Siro in un match che si preannuncia molto difficile. I viola sono una squadra sempre temibile e di qualità e i nerazzurri devono per forza vincere. Intanto oggi è il grande giorno per la lista dei giocatori convocati dall’Italia.

CHIAMATA – L’Inter attende la Fiorentina domani alle 18 a San Siro, un match che deve avere per forza la vittoria come risultato. I nerazzurri attendono inoltre anche un’altra notizia, le convocazioni di Roberto Mancini con l’Italia. Il ct, oggi, diramerà il listone dei calciatori da portarsi a Coverciano per poi estrapolare la lista dei 23 per l’impegno contro la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff per volare a Qatar 2022. Dell’Inter ci dovrebbero essere due giocatori certi, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni e uno in forse, Stefano Sensi. Il centrocampista in prestito dall’Inter alla Sampdoria è sempre stato nelle grazie di Mancini che lo ha spinto ad accettare l’esperienza in blucerchiato per ritrovare minuti. Sensi verrà chiamato dal ct per il listone iniziale?