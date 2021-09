Italia-Lituania, rientra l’allarme per Bastoni. Dubbio Sensi

Per Italia-Lituania di questa sera il commissario tecnico Roberto Mancini farà diversi cambi di formazione rispetto ai pareggi contro Bulgaria e Svizzera. Potrebbero essere a disposizione i due interisti Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, anche se per il centrocampista ci sono ancora dei dubbi.

Questa sera l’Italia sarà chiamata a scendere in campo a Reggio Emilia per la terza partita di qualificazione a Qatar 2022 di questa sosta. Contro i baltici servirà vincere per rimettersi nella carreggiata verso la rassegna iridata. Roberto Mancini farà diversi cambi rispetto alle ultime due partite pareggiate contro Bulgaria e Svizzera. Dovrebbe riposare Nicolò Barella, titolare nelle ultime due partite. Ci sono possibilità per gli altri due interisti Alessandro Bastoni e Stefano Sensi. Il difensore e il centrocampista nella mattinata di oggi erano considerati in dubbio per alcuni problemi fisici, ma l’allarme sembra essere rientrato, soprattutto per Bastoni. Secondo Marco Nosotti, in collegamento dal ritiro azzurro per “Sky Sport”, Bastoni si è allenato e ha recuperato dalla contusione che aveva destato qualche preoccupazione e dovrebbe avere le sue chance di scendere in campo questa sera. Più complicata la posizione di Stefano Sensi che ha accusato un problemino al polpaccio che non lo rende sereno. Conoscendo anche la particolare storia clinica del centrocampista è possibile che venga lasciato fuori per precauzione.