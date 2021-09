Italia-Lituania, i convocati di Mancini: la decisione sui giocatori dell’Inter

Italia-Lituania di questa sera, ultimo appuntamento di questo trittico di settembre di qualificazione ai Mondiali, sarà priva di Stefano Sensi. Il centrocampista non recupera dal suo problema al polpaccio e starà in tribuna. Presente regolarmente Nicolò Barella e anche Alessandro Bastoni che aveva accusato una contusione.

Roberto Mancini ha sciolto la riserva per Italia-Lituania di questa sera, ultima gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 di questa sosta di settembre. I dubbi in ottica Inter riguardavano soprattutto Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, in dubbio a causa di una contusione per il difensore e un problema al polpaccio per il centrocampista. Bastoni è presente nella lista e ha le sue possibilità di scendere in campo stasera dopo le panchine contro Svizzera e Bulgaria. Escluso quindi Sensi, che non sembra aver recuperato dal suo problema muscolare e, forse a scopo precauzionale, sarà in tribuna per la terza volta consecutiva. Presente anche Nicolò Barella che però, dopo aver giocato da titolare contro Svizzera e Bulgaria, dovrebbe riposare.