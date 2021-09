Sampdoria-Inter, Inzaghi comincia a fare la conta: una sorpresa in difesa?

Domenica torna la Serie A con Sampdoria-Inter. Simone Inzaghi deve fare la conta pensando ai giocatori impegnati con le nazionali e alle condizioni in cui torneranno. Possibile una sorpresa in difesa.

L’Inter ritroverà nei prossimi giorni i vari nazionali in giro per il mondo e Simone Inzaghi potrà lavorare per la preparazione di Sampdoria-Inter, ritorno in campo dei nerazzurri in Serie A per la terza giornata. Il tecnico dovrà fare la conta tra i giocatori a disposizione e dovrà anche valutare le condizioni in cui i suoi giocatori si presenteranno ad Appiano Gentile. Si sa che difficilmente si vedranno in campo i sudamericani, ma potrebbe esserci anche una novità in difesa. Secondo “Sport Mediaset” potrebbe essere concesso un turno di riposo a Milan Skriniar, al suo posto potrebbe esserci l’esordio stagionale per Danilo D’Ambrosio.