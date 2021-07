Italia-Inghilterra: Mancini non cambia per la finale, tutti confermati

Italia-Inghilterra di domenica sera, ultimo atto di Euro 2020, vedrà gli azzurri schierarsi con la stessa formazione delle ultime partite. Mancini conferma tutti, ci sarà anche regolarmente Nicolò Barella a centrocampo.

Domenica sarà il giorno più atteso per l’Italia a Euro2020, il giorno della finalissima di Wembley contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini non sembra intenzionato a fare cambi nonostante il grande dispendio di energie della semifinale finita ai calci di rigore contro la Spagna. Secondo “Sky Sport” sarà confermato in blocco l’11 titolare della partita contro la selezione di Luis Enrique. Confermato anche il posto di Nicolò Barella, titolare indiscusso nelle gerarchie di Mancini, nonostante il centrocampista dell’Inter sia apparso un po’ in affanno nella semifinale.