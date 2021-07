Inter, Luis Alberto sedotto e abbandonato. Tutti i nomi per gli esterni – SM

L’Inter è alle prese con il mercato in uscita, dopo Hakimi è il momento degli esuberi. Poi verranno fatti degli innesti, soprattutto per colmare le lacune sugli esterni. Questa la ricostruzione di “Sport Mediaset”, che parla anche del caso Luis Alberto, cercato in passato dall’Inter.

MERCATO SULLE FASCE – Dopo aver sacrificato Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint-Germain, ora Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro su giovani ed esuberi. Sebastiano Esposito è stato ceduto in prestito al Basilea (vedi articolo). Zinho Vanheusden andrà al Genoa, sempre a titolo temporaneo (vedi articolo). Si attendono novità da Benfica e Trabzonspor rispettivamente per Joao Mario e Dalbert. Radja Nainggolan invece è in ritiro con l’Inter di Simone Inzaghi, ma spera di tornare presto al Cagliari. Alleggerito il monte ingaggi, si lavorerà in entrata nel reparto esterni. “Sport Mediaset” fa i nomi di Hector Bellerin e Davide Zappacosta a destra, con la possibile sorpresa Hans Hateboer dell’Atalanta. Emerson Palmieri o lo svincolato olandese Patrick van Aanholt per la fascia sinistra.

CASO LUIS ALBERTO – Sempre secondo “Sport Mediaset”, l’Inter aveva cercato Luis Alberto prima di ingaggiare Hakan Calhanoglu. Lo spagnolo aveva ricevuto la telefonata di Inzaghi, che lo avrebbe voluto anche in nerazzurro. Lo spagnolo, forse sedotto e abbandonato dall’Inter, non si è presentato al ritiro in vista della nuova stagione della Lazio di Maurizio Sarri, aprendo un caso. La situazione probabilmente si risolverà con una multa salatissima, difficile che il centrocampista biancoceleste possa andarsene visto l’elevato costo del cartellino.